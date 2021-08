Das Coronavirus bestimmt weiterhin den Alltag in Franken - auch die Region in und um Ansbach. Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle erfahren Sie in unserer Karte - inklusive Stand der letzten Aktualisierung. Hier informieren wir Sie über die Corona-Lage in Stadt und Kreis Ansbach.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 27.08.2021, 07.50 Uhr: Ansbachs Inzidenz hat sich über Nacht mehr als verdoppelt

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts hat sich die Inzidenz der Stadt Ansbach über Nacht von 24 auf 50 verdoppelt. Damit überschreitet Ansbach direkt zwei wichtige Schwellenwerte. Ab einer Inzidenz von 35 gelten seit Montag (23. August 2021) die "3G-Regeln", nach welchen Menschen, die weder genesen noch vollständig geimpft sind, verpflichtend einen negativen Test vorweisen müssen, wollen sie Innenräume, beispielsweise von Restaurants, besuchen.

Impfpass-Hüllen: Die besten Angebote bei Amazon ansehen

Sollte die Inzidenz weitere zwei Tage über dem Schwellenwert von 50 bleiben oder gar weiter ansteigen, drohen zudem weitere Maßnahme gemäß der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Im Landkreis Ansbach liegt die Inzidenz noch im "grünen Bereich" mit einer Inzidenz von 31.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigte am Donnerstag (26. August 2021) unterdessen an, dass wohl künftig die FFP2-Maskenpflicht fallen wird und ein Ampel-System eingeführt wird.

Update vom 15.07.2021, 20.30 Uhr: Impfen ohne Termin im Impfzentrum Ansbach

Personen im Alter von 12 bis 15 Jahren müssen von mindestens einer sorgeberechtigten Person begleitet werden. Die schriftliche Einwilligung eines möglichen weiteren Sorgeberechtigten ist mitzubringen. Jugendliche ab 16 Jahren benötigen lediglich die schriftliche Einwilligungserklärung aller Sorgeberechtigten. Die Impfung kann zudem grundsätzlich nur bei Vorlage des Personalausweises und eines Impfpasses erfolgen.

Insgesamt wurden bisher bereits 210.149 Impfdosen an Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Ansbach sowie der Stadt Ansbach verimpft.

Seit Impfstart wurden durch das Impfzentrum Ansbach 118.995 Impfdosen verabreicht, wovon 54.391 Dosen bereits Zweitimpfungen sind. In dieser Zahl sind die Impfungen enthalten, die die Kliniken in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach an ihre Belegschaft verimpft haben.



Zu den genannten Impfzahlen des Impfzentrums Ansbach kommen die Impfungen durch die Hausärzte hinzu. Dies sind aktuell für Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach insgesamt 91.154 Impfungen. Hiervon fallen 54.805 Dosen auf die Erstimpfung und 36.349 Dosen auf die Zweitimpfung.



Die Anzahl der täglich durch das Impfzentrum Ansbach und dessen mobile Teams durchgeführten Impfungen gegen SARS-CoV-2 in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach liegt derzeit bei rund 400 pro Tag.

Update vom 13.07.2021, 14.40 Uhr: Dienstag und Mittwoch ohne Termin Johnson & Johnson erhalten

Am Dienstag und Mittwoch (13. und 14. Juli 2021) können Bürgerinnen und Bürger im Impfzentrum Ansbach ohne Termin eine Impfung mit dem Impfstoff der Firma Johnson & Johnson erhalten, eine Zweitimpfung ist bei diesem Impfstoff nicht notwendig. Das Impfzentrum ist von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Zudem werden am Donnerstag und am Freitag, den 15. und 16. Juli 2021, jeweils von 14 bis 18 Uhr Erstimpfungen mit einem mRNA-Impfstoff (der Firmen BioNTech oder Moderna) ohne Termin angeboten. Das teilt das Landratsamt Ansbach mit.

Impfpass und Personalausweis sind mitzubringen.

Update vom 08.07.2021, 20.30 Uhr: Zur Impfung ohne Termin und ganz kurzfristig

Am Dienstag und Mittwoch, den 13. und 14. Juli 2021, können Bürgerinnen und Bürger im Impfzentrum Ansbach ohne Termin eine Impfung mit dem Impfstoff der Firma Johnson & Johnson erhalten, eine Zweitimpfung ist bei diesem Impfstoff nicht notwendig. Das Impfzentrum ist von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Das teilt das Landratsamt Ansbach in einer Pressemitteilung mit.

Zudem werden am Donnerstag und am Freitag, den 15. und 16. Juli 2021, jeweils von 14 bis 18 Uhr Erstimpfungen mit einem mRNA-Impfstoff (der Firmen Biontech oder Moderna) ohne Termin angeboten. Impfpass und Personalausweis sind stets mitzubringen.

Landrat Dr. Jürgen Ludwig und Oberbürgermeister Thomas Deffner rufen daher Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Ansbach und der Stadt Ansbach im Hinblick auf eine erfolgreiche Pandemie-Bekämpfung auf, diese Möglichkeit der kurzfristigen Impfung zu nutzen bzw. sich unabhängig davon für eine Impfung direkt an ihren Hausarzt zu wenden oder sich unter www.impfzentren.bayern für eine Impfung an anderen Tagen im Impfzentrum Ansbach zu registrieren. Personen ohne Internetzugang können sich telefonisch jeweils von 8 Uhr bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0981/81824041 registrieren.



„Jede Bürgerin und jeder Bürger kann dazu beitragen, eine vierte Welle abzuwehren bzw. möglichst klein zu halten“, so Landrat Dr. Jürgen Ludwig und Oberbürgermeister Thomas Deffner einhellig. Auch Dr. Hans-Erich Singer, Koordinierungsarzt des Landkreises Ansbach, sowie Dr. Markus Bucka, Koordinierungsarzt der Stadt Ansbach und Ärztlicher Leiter des Impfzentrums Ansbach, sind sich einig: „Im Hinblick auf die sich ausbreitende Delta-Variante des Virus ist es wichtig, den Impfschutz in der Bevölkerung weiter auszubauen, um Infektionsketten zu durchbrechen und einen größtmöglichen Schutz zu erreichen, insbesondere auch für die Menschen, welche sich nicht selbst durch eine Impfung schützen können“.



Insgesamt wurden bisher bereits 198.916 Impfdosen an Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Ansbach sowie der Stadt Ansbach verimpft.



Seit Impfstart wurden durch das Impfzentrum Ansbach 116.075 Impfdosen verabreicht, wovon 53.106 Dosen bereits Zweitimpfungen sind. In dieser Zahl sind die Impfungen enthalten, die die Kliniken in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach an ihre Belegschaft verimpft haben.



Zu den genannten Impfzahlen des Impfzentrums Ansbach kommen die Impfungen durch die Hausärzte hinzu. Dies sind aktuell für Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach insgesamt 82.841 Impfungen. Hiervon fallen 52.327 Dosen auf die Erstimpfung und 30.514 Dosen auf die Zweitimpfung.



Die Anzahl der täglich durch das Impfzentrum Ansbach und dessen mobile Teams durchgeführten Impfungen gegen SARS-CoV-2 in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach liegt derzeit bei rund 750 pro Tag.

Update vom 10.06.2021, 14.00 Uhr: Wenige Fälle sorgen für hohe Inzidenz

Innerhalb eines Tages ist die 7-Tage-Inzidenz nach Angaben des RKI von Mittwoch (09. Juni 2021) auf Donnerstag (10. Juni 2021) von 19 auf 55 gestiegen. Auf Nachfrage von inFranken.de bei der Stadt Ansbach heißt es, dass es lediglich 15 Neuinfektionen gegeben hat. Da die Fälle allerdings auf 100.000 Einwohner hochgerechnet werden müssen, stieg der Wert der Inzidenz binnen eines Tages sprunghaft an.

Corona-Selbsttest online kaufen: Angebot bei Aponeo anschauen

Im Landkreis Ansbach hat es laut Pressemitteilung von Donnerstag (10. Juni 2021) fünf Neuinfektionen gegeben. Die Inzidenz liegt hier bei 20,6 und seit über einer Woche stabil unter 50.

Weitere Informationen zum Coronavirus, Hygienemaßnahmen sowie weiterführende Links werden regelmäßig auf der Webseite des Landratsamts Ansbach aktualisiert.

Vorschaubild: Mufid Majnun/unsplash.com

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © Peter Kneffel (dpa)