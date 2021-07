Das Coronavirus bestimmt weiterhin den Alltag in Franken - auch die Region in und um Ansbach. Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle erfahren Sie in unserer Karte - inklusive Stand der letzten Aktualisierung. Hier informieren wir Sie über die Corona-Lage in Stadt und Kreis Ansbach.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 15.07.2021, 20.30 Uhr: Impfen ohne Termin im Impfzentrum Ansbach

Personen im Alter von 12 bis 15 Jahren müssen von mindestens einer sorgeberechtigten Person begleitet werden. Die schriftliche Einwilligung eines möglichen weiteren Sorgeberechtigten ist mitzubringen. Jugendliche ab 16 Jahren benötigen lediglich die schriftliche Einwilligungserklärung aller Sorgeberechtigten. Die Impfung kann zudem grundsätzlich nur bei Vorlage des Personalausweises und eines Impfpasses erfolgen.

Insgesamt wurden bisher bereits 210.149 Impfdosen an Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Ansbach sowie der Stadt Ansbach verimpft.

Seit Impfstart wurden durch das Impfzentrum Ansbach 118.995 Impfdosen verabreicht, wovon 54.391 Dosen bereits Zweitimpfungen sind. In dieser Zahl sind die Impfungen enthalten, die die Kliniken in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach an ihre Belegschaft verimpft haben.



Zu den genannten Impfzahlen des Impfzentrums Ansbach kommen die Impfungen durch die Hausärzte hinzu. Dies sind aktuell für Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach insgesamt 91.154 Impfungen. Hiervon fallen 54.805 Dosen auf die Erstimpfung und 36.349 Dosen auf die Zweitimpfung.



Die Anzahl der täglich durch das Impfzentrum Ansbach und dessen mobile Teams durchgeführten Impfungen gegen SARS-CoV-2 in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach liegt derzeit bei rund 400 pro Tag.

Update vom 13.07.2021, 14.40 Uhr: Dienstag und Mittwoch ohne Termin Johnson & Johnson erhalten

Am Dienstag und Mittwoch (13. und 14. Juli 2021) können Bürgerinnen und Bürger im Impfzentrum Ansbach ohne Termin eine Impfung mit dem Impfstoff der Firma Johnson & Johnson erhalten, eine Zweitimpfung ist bei diesem Impfstoff nicht notwendig. Das Impfzentrum ist von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Zudem werden am Donnerstag und am Freitag, den 15. und 16. Juli 2021, jeweils von 14 bis 18 Uhr Erstimpfungen mit einem mRNA-Impfstoff (der Firmen BioNTech oder Moderna) ohne Termin angeboten. Das teilt das Landratsamt Ansbach mit.

Impfpass und Personalausweis sind mitzubringen.

Update vom 08.07.2021, 20.30 Uhr: Zur Impfung ohne Termin und ganz kurzfristig

Am Dienstag und Mittwoch, den 13. und 14. Juli 2021, können Bürgerinnen und Bürger im Impfzentrum Ansbach ohne Termin eine Impfung mit dem Impfstoff der Firma Johnson & Johnson erhalten, eine Zweitimpfung ist bei diesem Impfstoff nicht notwendig. Das Impfzentrum ist von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Das teilt das Landratsamt Ansbach in einer Pressemitteilung mit.

Zudem werden am Donnerstag und am Freitag, den 15. und 16. Juli 2021, jeweils von 14 bis 18 Uhr Erstimpfungen mit einem mRNA-Impfstoff (der Firmen Biontech oder Moderna) ohne Termin angeboten. Impfpass und Personalausweis sind stets mitzubringen.

Landrat Dr. Jürgen Ludwig und Oberbürgermeister Thomas Deffner rufen daher Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Ansbach und der Stadt Ansbach im Hinblick auf eine erfolgreiche Pandemie-Bekämpfung auf, diese Möglichkeit der kurzfristigen Impfung zu nutzen bzw. sich unabhängig davon für eine Impfung direkt an ihren Hausarzt zu wenden oder sich unter www.impfzentren.bayern für eine Impfung an anderen Tagen im Impfzentrum Ansbach zu registrieren. Personen ohne Internetzugang können sich telefonisch jeweils von 8 Uhr bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0981/81824041 registrieren.



„Jede Bürgerin und jeder Bürger kann dazu beitragen, eine vierte Welle abzuwehren bzw. möglichst klein zu halten“, so Landrat Dr. Jürgen Ludwig und Oberbürgermeister Thomas Deffner einhellig. Auch Dr. Hans-Erich Singer, Koordinierungsarzt des Landkreises Ansbach, sowie Dr. Markus Bucka, Koordinierungsarzt der Stadt Ansbach und Ärztlicher Leiter des Impfzentrums Ansbach, sind sich einig: „Im Hinblick auf die sich ausbreitende Delta-Variante des Virus ist es wichtig, den Impfschutz in der Bevölkerung weiter auszubauen, um Infektionsketten zu durchbrechen und einen größtmöglichen Schutz zu erreichen, insbesondere auch für die Menschen, welche sich nicht selbst durch eine Impfung schützen können“.



Insgesamt wurden bisher bereits 198.916 Impfdosen an Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Ansbach sowie der Stadt Ansbach verimpft.



Seit Impfstart wurden durch das Impfzentrum Ansbach 116.075 Impfdosen verabreicht, wovon 53.106 Dosen bereits Zweitimpfungen sind. In dieser Zahl sind die Impfungen enthalten, die die Kliniken in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach an ihre Belegschaft verimpft haben.



Zu den genannten Impfzahlen des Impfzentrums Ansbach kommen die Impfungen durch die Hausärzte hinzu. Dies sind aktuell für Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach insgesamt 82.841 Impfungen. Hiervon fallen 52.327 Dosen auf die Erstimpfung und 30.514 Dosen auf die Zweitimpfung.



Die Anzahl der täglich durch das Impfzentrum Ansbach und dessen mobile Teams durchgeführten Impfungen gegen SARS-CoV-2 in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach liegt derzeit bei rund 750 pro Tag.

Update vom 10.06.2021, 14.00 Uhr: Wenige Fälle sorgen für hohe Inzidenz

Innerhalb eines Tages ist die 7-Tage-Inzidenz nach Angaben des RKI von Mittwoch (09. Juni 2021) auf Donnerstag (10. Juni 2021) von 19 auf 55 gestiegen. Auf Nachfrage von inFranken.de bei der Stadt Ansbach heißt es, dass es lediglich 15 Neuinfektionen gegeben hat. Da die Fälle allerdings auf 100.000 Einwohner hochgerechnet werden müssen, stieg der Wert der Inzidenz binnen eines Tages sprunghaft an.

Im Landkreis Ansbach hat es laut Pressemitteilung von Donnerstag (10. Juni 2021) fünf Neuinfektionen gegeben. Die Inzidenz liegt hier bei 20,6 und seit über einer Woche stabil unter 50.

Update vom 02.06.2021, 21 Uhr: Maskenpflicht in Innenstadt entfällt

Bisher galt eine Maskenpflicht mittwochs und samstags von 7 bis 14 Uhr am Martin-Luther-Platz, am Johann-Sebastian-Bach-Platz sowie in den daran angrenzenden Einmündungen.

Die Maskenpflicht auf dem Marktgelände selbst ergibt sich aus der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Das heißt auf dem Wochenmarkt am Martin-Luther-Platz und dem Bauernmarkt am Johann-Sebastian-Bach gilt am 5. Juni 2021 weiterhin FFP2-Masken-Pflicht. Da die derzeitige Infektionsschutzmaßnahmenverordnung bis zum 6. Juni 2021 gilt, kann derzeit noch nicht gesagt werden, wie die Regelungen darüber hinaus aussehen.

Die Inzidenz beträgt in der Stadt Ansbach heute 14 und im Landkreis 23.

Update vom 29.05.2021, 14.00 Uhr: Landkreis Ansbach lockert ab Montag

Im Landkreis Ansbach liegt die 7-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 35. Am Samstag (29. Mai 2021) liegt die Inzidenz bei 24, in der Stadt Ansbach bei 36.

Entsprechend der Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gilt daher für den Landkreis Ansbach ab Montag (31. Mai 2021) folgende Änderung:

"Gestattet sind private Zusammenkünfte mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich den Angehörigen zweier weiterer Hausstände, solange dabei die Gesamtzahl von insgesamt zehn Personen nicht überschritten wird. Die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren sowie vollständig geimpfte Personen (15 Tage nach der letzten notwendigen Impfung) und vollständig Genesene (positiver PCR- Test mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt) bleiben für die Ermittlung der Anzahl der Teilnehmer außer Betracht. Erlaubt sind außerdem Zusammenkünfte ausschließlich zwischen den Angehörigen desselben Hausstands, ausschließlich zwischen Ehe- oder Lebenspartnerinnen und -partnern oder ausschließlich in Wahrnehmung eines Sorge- oder Umgangsrechts", heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung am Samstag (29. Mai 2021).

Umfassende Erklärungen zu den Corona-Maßnahmen finden Sie für den Landkreis Ansbach unter www.landkreis-ansbach.de.

Update vom 26.05.2021, 19.30 Uhr: Landkreis und Stadt lockern

Laut Angaben des Robert Koch-Instituts lag die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Ansbach an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 50. Daher treten ab Freitag (28. Mai 2021) folgende Lockerungen in Kraft:

Ladengeschäfte des Einzelhandels können künftig ohne Terminvereinbarung und ohne Erhebung der Kontaktdaten besucht werden. Voraussetzung hierfür ist, dass zwischen Kunden stets ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann. Darüber hinaus darf die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher als ein Kunde je 10 m2 für die ersten 800 m2 der Verkaufsfläche sowie zusätzlich ein Kunde je 20 m2 für den 800 m2 übersteigenden Teil der Verkaufsfläche sein.

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung und organisierte Spielgruppen für Kinder dürfen uneingeschränkt öffnen. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz nach den Pfingstferien weiterhin stabil unter dem Wert von 50 liegen, können bei Umsetzung des Ministerratsbeschlusses vom 18. Mai 2021 ab dem 7. Juni 2021 wieder alle Schülerinnen und Schüler aller Schularten und aller Jahrgangsstufen in den vollen Präsenzunterricht zurückkehren.

Erlaubt ist kontaktfreier Sport in Gruppen von bis zu 10 Personen oder unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren ohne Test.

Für Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen und vergleichbare Kulturstätten sowie zoologische und botanische Gärten entfällt die vorherige Terminbuchung und Kontaktdatenerhebung.

Weiter heißt es aus dem Landratsamt Ansbach, dass beim Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege zudem das Einvernehmen nach § 27 Abs 2 der 12. BayIfSMV für weitere mögliche Öffnungsschritte beantragt wurden. Sobald dies bekannt gemacht wurde, können weitere Lockerungen stattfinden, wie beispielsweise das Wegfallen der Testpflicht.

Auch die Stadt Ansbach kommt mit guten Nachrichten am Mittwochabend (26. Mai 2021) um die Ecke. Denn auch hier treten zum Freitag (28. Mai 2021) weitere Lockerungen in Kraft. Demnach können die Außengastronomie ohne Tests besucht werden kann. Dies gilt auch für Theater, Konzert- und Opernhäuser.

Kontaktfreier Sport im Innenbereich inklusive der Öff-nung von Innenbereichen von Sportstätten sowie Kontaktsport unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 25 Personen sind damit möglich; auch Fitnessstudios können ohne Testnachweis öffnen. Für alle Öffnungsschritte gilt, dass entsprechende Hygienemaßnahmen und Vorgaben aus den jeweiligen Rahmenkonzepten eingehalten werden müssen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Update vom 20.05.2021, 19.15 Uhr: Inzidenzwert stabil unter 100 – weitere Öffnungsschritte im Landkreis Ansbach

Die Inzidenz im Landkreis Ansbach ist am Donnerstag (20.05.) bei 52 und ist damit zum Vortag leicht gesunken (59).

Folgende Öffnungsschritten ergeben im Landkreis Ansbach ab dem 21. Mai 2021:

Die Durchführung kultureller Veranstaltungen wie Theater, Opern, Konzerthäuser, Bühnen, Kinos und ähnliche Einrichtungen sind unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen für bis zu 250 Besucherinnen und Besucher zugelassen.

Zugelassen ist Sport (unter Ergänzung der Öffnungen in der Allgemeinverfügung des Landratsames Ansbach vom 18. Mai 2021) unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 25 Personen. Gleiches gilt für Fitnessstudios unter dem Zusatz einer vorherigen Terminbuchung.

Erlaubt sind bis zu 250 Zuschauer bei Sportveranstaltungen unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen. Zudem dürfen Freibäder für Besucherinnen und Besucher nach vorheriger Terminbuchung öffnen.

Voraussetzung für alle genannten Öffnungsschritte ist jeweils der Nachweis eines negativen Ergebnisses eines vor höchstens 24 Stunden vorgenommenen POC-Antigentest, Selbsttest oder PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 bei Besuchern, Zuschauern und Sportlern.

Update vom 16.05.2021, 21 Uhr: Lockerungen ab Dienstag

Der 7-Tage-Inzidenzwert lag im Landkreis Ansbach laut Angaben des Robert Koch-Instituts an fünf aufeinanderfolgenden Tagen (dem 12., 13., 14., 15. und 16. Mai 2021) unter 100.

Entsprechend der Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) gelten daher für den Landkreis Ansbach ab Dienstag, den 18.05.2021, insbesondere folgende Änderungen:

Gestattet sind private Zusammenkünfte mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich den Angehörigen eines weiteren Hausstands, dabei darf die Gesamtzahl von insgesamt fünf Personen nicht überschritten werden. Die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren sowie vollständig geimpfte Personen (14 Tage nach der abschließenden Impfung) und genesene Personen bleiben für die Ermittlung der Anzahl der Teilnehmer außer Betracht. Erlaubt sind Zusammenkünfte zwischen den Angehörigen desselben Hausstands, zwischen Ehe- oder Lebenspartnerinnen und -partnern oder in Wahrnehmung eines Sorge- oder Umgangsrechts.

Unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen ist nur kontaktfreier Sport erlaubt. Ebenso sind der Betrieb und die Nutzung von Fitnessstudios nur unter freiem Himmel gestattet. In Gruppen können sich bis zu 20 Kinder unter 14 Jahren unter freiem Himmel sportlich betätigen.

Für bereits jetzt zulässigerweise geöffnete Ladengeschäfte (z.B. Lebensmittelhandel, Drogeriemärkte usw.) sowie den Großhandel erhöht sich die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden auf einen Kunden je 10 m² für die ersten 800 m² der Verkaufsfläche sowie zusätzlich einen Kunden je 20 m² für den 800 m² übersteigenden Teil der Verkaufsfläche. Für alle übrigen Ladengeschäfte (z.B. Bekleidungs- und Schuhgeschäfte, Elektronikmärkte usw.) ist die Öffnung für einzelne Kunden nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum erlaubt („click & meet“ ohne Test). Die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden darf hierbei nicht höher sein als ein Kunde je 40 m2 der Verkaufsfläche. Zudem hat der Betreiber durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Kunden jederzeit eingehalten wird. Dabei sind die Kontaktdaten der Kunden vom Betreiber zu erfassen. Die Abholung oder Lieferung vorbestellter Ware („click & collect“) ist in jedem Fall zulässig.

Für die Gastronomie ist die Abgabe und Lieferung von mitnahmefähigen Speisen und Getränken nun auch zwischen 22 Uhr und 5 Uhr erlaubt.

In Schulen findet Präsenzunterricht statt, solange dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, ansonsten erfolgt Wechselunterricht. Für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung und organisierten Spielgruppen für Kinder findet die Betreuung in festen Gruppen statt (eingeschränkter Regelbetrieb).

Instrumental- und Gesangsunterricht sind in Präsenzform wieder erlaubt. Gleiches gilt für Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, Angebote der Erwachsenenbildung nach dem Bayer. Erwachsenenbildungsförderungsgesetz und vergleichbare Angebote anderer Träger sowie sonstige außerschulische Bildungsangebote (z.B. Nachhilfeunterricht).

Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten und vergleichbare Kulturstätten sowie zoologische und botanische Gärten dürfen für Besucher nur nach vorheriger Terminbuchung öffnen sowie unter der Voraussetzung, dass alle Besucher eine FFP2-Maske tragen und der Mindestabstand von 1,5 m zuverlässig eingehalten wird. Ebenso hat der Betreiber die Kontaktdaten der Kunden zu erheben und ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und dieses auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen.

Die nächtliche Ausgangssperre fällt ab 18.05.2021 weg.

Die weiteren Öffnungsschritte nach § 27 Abs. 1 der 12. BayIfSMV (z.B. Öffnung der Außengastronomie, Kultureinrichtungen, kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport unter freiem Himmel) erfolgen nicht automatisch aufgrund der Unterschreitung des Grenzwertes von 100, hierfür ist eine gesonderte Allgemeinverfügung erforderlich. Das Landratsamt Ansbach wird zum frühestmöglichen Zeitpunkt über die Regierung von Mittelfranken das erforderliche Einvernehmen des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege für diese Öffnungsschritte beantragen. Dieser Antrag kann am sechsten Tag unter einer 7-Tage-Inzdenz von 100 gestellt werden, somit voraussichtlich am Montag, den 17. Mai 2021. Mit Vorliegen des Einvernehmens des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege können die Öffnungsschritte per Allgemeinverfügung bekanntgemacht werden

Upadte vom 12.05.2021, 07.45 Uhr: Stadt und Landkreis unter Inzidenz von 100

Zwar schwanken die Inzidenzen in Stadt und Kreis Ansbach in der letzten Woche immer etwas auf und ab, allerdings ist im Allgemeinen eine sinkende Tendenz zu beobachten.

So weist am Mittwoch (12. Mai 2021) der Landkreis eine 7-Tage-Inzidenz von 84 auf (Vortag: 105) und die Stadt liegt bei 91 (Vortag: 100). Sollte sich in den nächsten Tagen die Inzidenz in Stadt und Kreis unter dem Grenzwert von 100 einpendeln, sollte umfassenden Lockerungen in der nächsten Woche nichts im Weg stehen.

Auch in den angrenzenden Landkreisen ist eine sinkende Tendenz der Inzidenzen zu beobachten. Einzig im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ist die Inzidenz von 105 auf 119 gestiegen.

Update vom 06.05.2021, 07.30 Uhr: Inzidenz in der Stadt Ansbach rasant gesunken

Lange Zeit befand sich die Stadt Ansbach bei einer Inzidenz weit über 100. In den letzten sieben Tagen sind die Werte gesunken. Von Mittwoch (05. Mai 2021) auf Donnerstag (06. Mai 2021) allerdings rasant.

Wo die Stadt am Mittwoch noch eine Inzidenz von 100 aufwies, zeigt sich heute ein Wert von 62. Sollte die Inzidenz weiterhin sinken und möglicherweise sogar unter den Grenzwert von 50 fallen, stünden der Stadt umfangreiche Lockerungen bevor. Diese können auch die Außengastronomie und den Tourismus betreffen.

Auch der Landkreis Ansbach könnte bald unter den Grenzwert von 100 fallen, denn auch dort sinkt die Inzidenz täglich. Am Donnerstag liegt diese bei einem Wert von 104.

Update vom 22.04.2021, 14.45 Uhr: Inzidenzen in Stadt und Kreis weiterhin hoch - Tendenz steigend

Im Landkreis Ansbach gibt es am Donnerstag (22. April 2021) 125 Neuinfektionen. Laut Angaben des Robert Koch-Insituts liegt die Inzidenz aktuell bei 232,4. In der Stadt liegt diese bei 184,2.

Seit März 2020 sind insgesamt 223 Menschen im Landkreis und der Stadt Ansbach in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Das berichtet das Landratsamt in eine Pressemitteilung am Donnerstag.

Update vom 18.04.2021, 15.20 Uhr: Inzidenz im Kreis Ansbach über 220 - strengere Regeln ab Montag

"Im Vergleich zur letzten Meldung gibt es 131 weitere Infektionsfälle und damit seit Beginn der weltweiten Corona-Pandemie insgesamt 8.797 bestätigte Corona-Fälle in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach", berichtet das Landratsamt in einer Pressemitteilung. 7.190 (+ 106 im Vergleich zur letzten Meldung) der mit dem Coronavirus infizierten Personen stammen demnach aus dem Landkreis Ansbach und 1.607 (+ 25 im Vergleich zur letzten Meldung) aus der Stadt Ansbach.

Davon gelten 6.588 Personen in Landkreis Ansbach (5.198) und Stadt Ansbach (1.390) als genesen. Seit März 2020 sind insgesamt 221 Personen im Landkreis Ansbach (175) und der Stadt Ansbach (46) im Zusammenhang mit Corona verstorben. "Wir weisen hier darauf hin, dass Todesfallmeldungen mit erheblichem Zeitverzug am Gesundheitsamt eingehen können", so das Landratsamt.



Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Ansbach liegt heute bei 222,7. (Quelle: Robert-Koch-Institut)

Weitere Informationen zum Coronavirus, Hygienemaßnahmen sowie weiterführende Links werden regelmäßig auf der Webseite des Landratsamts Ansbach aktualisiert.

