Bei Bauarbeiten wurde in Ansbach erneut eine Bombe entdeckt. Erst Anfang September gab es am Ansbacher Bahnhof den Verdacht auf einen entsprechenden Fund, zuvor mussten schon im März und Juli zwei Bomben entschärft werden. Nun steht wieder eine Evakuierung an.

Ein Sprengmeister hat die Bombe, die diesmal in der Bischof-Meiser-Straße entdeckt wurde, bereits untersucht und als Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg kategorisiert, wie die Stadt Ansbach mitteilt. Von der Bombe gehe derzeit keine akute Gefahr aus. Die Straßensperrung im betroffenen Gebiet kann daher wieder aufgehoben werden. Die Entschärfung wird sich allerdings noch etwas hinauszögern, da es sich dabei nicht um den einzigen aktuellen Bombenfund in Mittelfranken handelt: Am Mittwoch (3. November 2021) wird in Fürth eine Fliegerbombe entschärft, die ebenfalls bei Bauarbeiten gefunden wurde.

Bombe in Ansbach muss entschärft werden

Die Entschärfung in Ansbach verschiebt sich daher auf Donnerstag um 10 Uhr. Der Sprengmeister habe laut Angaben der Stadt Ansbach aber bereits einen Evakuierungsradius von 500 Metern festgelegt. Ein genauer Plan zum Ablauf soll noch im Laufe des Mittwochs auf der Homepage der Stadt veröffentlicht werden. Fest steht schon jetzt, dass die Evakuierung der Wohnungen bis Donnerstagmorgen um 8 Uhr erfolgen muss. Die Stadt fordert die Anwohner*innen der Bischof-Meiser-Straße daher dazu auf, das betroffene Gebiet rechtzeitig zu verlassen und solange bei Verwandten, Freunden oder Bekannten unterzukommen.

Alternativ können sich die Anwohner*innen für den Zeitraum der Entschärfung im Gymnasium Carolinum in der Reuterstraße aufhalten. Für positiv auf Corona Getestete und Personen, die sich derzeit in Quarantäne befinden, gibt es abgetrennte Räume. Die Stadt Ansbach bereitet derzeit außerdem ein Bürgertelefon für Nachfragen vor.