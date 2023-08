Im mittelfränkischen Aurach (Kreis Ansbach) wurde am frühen Mittwochmorgen (2. August 2023) ein Geldautomat gesprengt. Die Täter konnten fliehen - die Polizei hat umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Laut ersten Informationen der Polizei hörten Anwohner kurz vor fünf Uhr einen lauten Knall und verständigten die Polizei. Schnell zeigte sich, dass der Geldautomat in der Filiale der VR-Bank am Kirchplatz in die Luft gesprengt wurde. Die Täter konnten unerkannt fliehen.

Zur Stunde dauert die Fahndung nach den Tätern weiter an. Laut der Polizei sind zahlreiche Einsatzkräfte und ein Hubschrauber beteiligt. Die Ermittlungen hat das LKA übernommen.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Matthias Balk/dpa/Symbolbild