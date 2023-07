Bereits seit Ende Juni fehlt vom US-Army Staff Seargent Jonathan Lane jede Spur. Der 31-jährige US-Soldat ist am Stützpunkt Ansbach stationiert und vor allem bei der US-Luftwaffe in Katterbach tätig.

Laut Angaben der US-Armee gab es am 27. Juni das letzte Lebenszeichen vom vermissten Soldaten. Alle Versuche, ihn in den darauffolgenden Tagen zu kontaktieren, schlugen fehl. Am 29. Juni meldete er sich auch nicht zum regulären Dienst - seitdem gilt er als "unerlaubt abwesend".

Seit Ende Juni vermisst - US-Soldat meldet sich nicht mehr zum Dienst

Derzeit untersuchen zwei US-Einheiten - das Department of Emergency Services (DES) und die Criminal Investigation Division (CID) - das Verschwinden des Soldaten. Auch die lokalen Polizeibehörden seien laut der US-Armee in die Suche nach dem vermissten 31-Jährigen involviert. "Die Sorge Nummer eins gilt der Sicherheit und Gesundheit unseres Soldaten", heißt es in einer Mitteilung der Einsatzkräfte für Europa und Afrika auf Twitter.

Jonathan Lane arbeitet als Hubschrauber-Mechaniker am Stützpunkt Katterbach und ist Teil des 1. Bataillons des 214. Luftwaffenregiments. Seine Einheit habe mehrfach erfolglos versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen und seinen Verbleib zu klären, heißt es von den zuständigen US-Stellen. Diese bitten nun die Bevölkerung in der Region um Mithilfe und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer +49 9802-83-2485 entgegen.

Weitere Vermisstenanzeigen und aktuelle Nachrichten zu Vermisstenfällen findest du in unserem Überblick.