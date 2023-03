Ansbach vor 10 Minuten

Brandfall

Erst Flammen, dann ein lauter Knall: Explosion in Firma - Feuer richtet großen Schaden an

Ein Mitarbeiter hörte einen lauten Knall in der Firma - dann bemerkte er, dass eine Warenpalette in Brand steckte - in der Lieferung befanden sich hochentflammbare Waren. Es kam zu Explosionen.