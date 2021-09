Für ein größeres Verkehrschaos im Kreis Ansbach hat am Mittwochnachmittag (15. September 2021) laut Berichten von NEWS5 ein Bagger gesorgt, der eine Mittelspannungsleitung auf Höhe Schillingsfürst im Rahmen von Autobahnarbeiten beschädigt hat.

Da die Leitung über die A7 zwischen Wörnitz und Rothenburg führte, musste die Autobahn über mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Für rund eineinhalb Stunden fiel in 20 Ortschaften im westlichen Landkreis der Strom vollständig aus, so NEWS5 weiter. Netzmonteure setzten die Leitung nach derzeitigen Erkenntnissen wieder instand. Durch die Autobahnsperrung kam es besonders im Feierabendverkehr zu massiven Behinderungen rund um Rothenburg. Bis 21 Uhr sollen die Arbeiten nach Angaben von NEWS5 vollständig fertiggestellt sein.