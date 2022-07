Am Donnerstagmorgen (14. Juli 2022) um 08.15 Uhr hat eine Fahndungsstreife der Polizei Ansbach einen 26-jährigen Autofahrer aus Moldawien kontrolliert. Dieser wurde in Richtung Nürnberg fahrend am Parkplatz Hasenzagel in Aurach (Landkreis Ansbach) angehalten. Die Polizei berichtet, dass bei der Kontrolle festgestellt wurde, dass der Fahrzeugschlüssel „glatt“ war und nicht wie üblich mit Erhebungen und Vertiefungen versehen war.

Außerdem war der Pkw augenscheinlich ringsherum „schlecht“ repariert. Verschiedene Fahrzeugteile passten nicht zur Karosserie des Fahrzeuges. Jedoch führte eine erneute Abfrage zu keinem Treffer und das Fahrzeug wurde nicht sichergestellt. Es sind jedoch weitere Ermittlungen über die zuständigen Stellen veranlasst worden.