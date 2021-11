Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht zum Donnerstag (04. November 2021) zwischen 18.00 Uhr und Mitternacht, auf dem Parkplatz "Geisberg-Süd" an der A6 nahe Ansbach die Plane eines Sattelzuges an sieben verschiedenen Stellen aufgeschlitzt. Wie der 55-jährige Fahrer des Lkws feststellte, hatte sich der Täter lediglich vier Kartons mit diversem Büromaterial im Wert von rund vierhundert Euro geschnappt. Dabei lag im Sattelzug weitaus wertvollere Beute.

Wie die Verkehrspolizeiinspektion Ansbach berichtet, handelte es sich hier wohl um einen "genügsamen Dieb". Allerdings entstand ein großer Schaden an dem Lkw in Höhe von rund 5000 Euro. Die Beamten hoffen nun auf mögliche Zeugen, die Hinweise unter der Telefonnummer 0981/ 9094-430 abgeben können.