Arbeiter stürzt in Ansbach von Plattform: Am Donnerstagnachmittag (22. Juli) arbeiteten zwei Metallbauer in Brodswinden, Gottlieb-Daimler-Straße, auf einer circa 4 Meter hohen Plattform. Hierbei stürzte ein 60-jähriger Metallbauer ab und verletzte sich schwer.

Er erlitt Schürfwunden im Gesicht und brach sich einen Arm, wie die Polizei Ansbach mitteilt.

Arbeitsunfall in Ansbach: Mann stürzt von Plattform vier Meter in Tiefe

Er wurde mit der Luftrettung ins Klinikum Ansbach eingeliefert. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Arbeiter keine der vorhandenen Sicherungseinrichtungen, wie zum Beispiel Gurte oder Sicherungsnetze, benutzt hatte.

