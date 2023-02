Am Sonntagnachmittag (05.02.2023) kam es am Bahnhof in Ansbach zu einem Großeinsatz. Grund dafür ist eine vage Bombendrohung gegen einen Zug. Der Zug und der Bahnhof wurden als Vorsichtsmaßnahme geräumt. Derzeit kommt es aufgrund der Sperrung zu erheblichen Behinderungen im Bahnverkehr. Foto: News5/Haag