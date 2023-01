Einer Polizeistreife ist am Mittwoch (11. Januar 2023) gegen 15.35 Uhr ein Auto in der Kronacherstraße in Ansbach entgegengekommen. Am Steuer konnten die Beamt*innen einen amtsbekannten 35-Jährigen, von dem sie wussten, dass er keinen Führerschein mehr besitzt, erkennen. Das berichtet die Polizeiinspektion Ansbach.

Als die Streife wendete, um den Fahrer zu stoppen, beschleunigte dieser, fuhr links an einer Verkehrsinsel vorbei und bog in die Humboldstraße ab. Der 35-Jährige hielt trotz Blaulicht und Martinshorn nicht an, viel mehr beschleunigte er in der Tempo-30-Zone auf circa 70 bis 80 km/h. Dann hielt der 35-Jährige an. Als die Streifenbeamt*innen ausstiegen, beschleunigte er aber erneut stark, bog nach links in die Leipziger Straße ab, wo er beim Versuch zu wenden endgültig gestoppt werden konnte.

Ansbach: Mann flüchtet ohne Führerschein vor Polizei

Dem 35-Jährigen mussten wegen seines aggressiven Verhaltens Handschellen angelegt werden. Der Mann stand erkennbar unter Drogeneinfluss, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der 35-Jährige gab zu, kurz zuvor noch einen Joint geraucht zu haben. Außerdem nutzte er widerrechtlich das Auto eines Verwandten, der von dem "Ausflug" des 35-Jährigen nichts wusste. Bei der Durchsuchung des 35-Jährigen fanden die Beamt*innen zudem eine geringe Menge Marihuana, das sichergestellt wurde.

Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen eines verbotenen "Kraftfahrzeugrennens", Trunkenheit im Verkehr infolge berauschender Mittel, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugten Gebrauchs eines Autos sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich ermittelt. Bei der Verfolgungsfahrt gefährdete der 35-Jährige keine anderen Verkehrsteilnehmer*innen.

