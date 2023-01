Am Montag (16. Januar 2023), gegen 15.15 Uhr, fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Wagen, auf Sommerreifen, auf der Eyber Straße in Ansbach stadteinwärts.

Zu diesem Zeitpunkt, so berichtet die Polizeiinspektion Ansbach, war die Oberfläche der Straße durch Schnee glatt. Auf ihr kam der 18-Jährige in der Folge nach links von seiner Fahrspur ab und landete mit seinem Fahrzeug in einem Grünstreifen.

18-Jähriger bleibt unverletzt - Polizei spricht Appell aus

Glücklicherweise erlitt der junge Mann durch den Unfall keine Verletzungen, jedoch entstand an seinem Wagen ein Totalschaden in Höhe von circa 8000 Euro. Aufgezogene Winterreifen, schreibt die Polizei, hätten dem Unfall vorbeugen können.

Die Polizei Ansbach möchte nun diesen noch glimpflich verlaufenden Unfall für einen Appell an andere Autofahrer nutzen, dass bei entsprechend winterlichen Straßenverhältnissen die Pflicht besteht, Winterreifen zu benutzen sind.

