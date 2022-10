Ansbach vor 33 Minuten

Versuchte schwere Körperverletzung

Trennung nicht verkraftet? Frau bewirft Ex-Freund mit Flaschen - von ungewöhnlichem Ort

Ein ehemaliges Liebespaar in Ansbach hatte scheinbar noch eine Rechnung offen. Ein Streit eskalierte so weit, dass die Frau nach einigen Drinks ihren Ex mit Flaschen bewarf. Dafür hatte sie sich aber einen interessanten Ort ausgesucht - was die Sache aber umso gefährlicher machte.