Ansbach vor 18 Minuten

Neueröffnung

TK Maxx eröffnet weitere Filiale in Franken - das ist geplant

Das Off-Price-Unternehmen "TK Maxx" ist in Franken weiter auf dem Vormarsch und eröffnet nun eine weitere Filiale in Ansbach. Offiziell soll der Einkaufsriese ab Herbst 2023 seine Türen öffnen. Was genau geplant ist.