Ein betrunkener 28-Jähriger sorgte am Donnerstag in Ansbach gleich zweimal für Ärger. Erst geriet er mit einem Autofahrer aneinander, in der Nacht fiel er durch Randale auf. Letztendlich musste er von der Polizei ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Donnerstag, 12. Januar, kurz vor 22 Uhr, provozierte am Martin-Luther-Platz der amtsbekannte Gewalttäter grundlos einen 24-Jährigen, in dem er sich gegen dessen Auto lehnte. In der Folge entwickelte sich zunächst ein Streitgespräch zwischen den beiden Männern. Dieses gipfelte darin, dass der 28-Jährige seinen jüngeren Kontrahenten schlug und dabei leicht verletzte. Ein Alkotest bei dem Aggressor ergab einen Wert von 1,4 Promille. Hinzugerufene Polizeibeamte beleidigte er verbal sowie mit obszönen Gesten.

Mann randaliert in Wohnung - und ist dabei komplett nackt

In derselben Nacht, um 04.10 Uhr, musste die Polizei erneut wegen des Mannes ausrücken. Diesmal hatte er in unbekleidetem Zustand eine komplette Wohnungseinrichtung in einem Mehrfamilienhaus in der Schalkhäuser Straße beschädigt. Hierbei ging das gesamte Mobiliar, darunter auch ein Fernsehgerät, zu Bruch. Der genaue Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Auch hier wurden die einschreitenden Polizeibeamten von dem 28-Jährigen beleidigt und bedroht.

Da der 28-Jährige nunmehr auch offenkundig unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss musste er aufgrund seines aggressiven Verhaltens im Bezirkskrankenhaus untergebracht werden.

