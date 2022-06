Ansbach vor 41 Minuten

Einsatz

Polizei findet Kothaufen in Sparkasse: Bankvorraum "massiv mit Fäkalien" verunreinigt

Am Samstagmorgen wurde der Polizei mitgeteilt, dass in einer Ansbacher Sparkasse der Bankvorraum massiv mit Fäkalien verunreinigt sei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie einen Kothaufen vor, in den schon jemand hineingetreten war.