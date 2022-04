In der Nacht von Ostermontag (18. April 2022) auf Dienstag (19. April 2022) brauchte ein 55-Jähriger aus Ansbach dringend Hilfe. Gegen 01.00 Uhr wurde der Mann von seinem 27-jährigen Sohn in der gemeinsamen Wohnung in der Schalkhäuser Straße mit einem Küchenmesser bedroht.

Wie die Polizeiinspektion Ansbach in einer Pressemitteilung berichtet, drohte der junge Mann seinem Vater das Messer in den Bauch zu rammen. Hintergrund war offensichtlich, dass sich der 27-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Polizeibeamte konnten ihn überwältigen, sodass es glücklicherweise zu keinerlei Verletzungen kam. Der Sohn erhielt im Anschluss an den Einsatz medizinische Betreuung.