Am Freitag, 24.12.2021, gegen 11:40 Uhr, kam es in der Nähe

des Feuerbachparkhauses in Ansbach zu einer sexuellen Belästigung. Ein bislang unbekannter Täter trat an eine 34-jährige Frau heran und berührte diese unsittlich am Oberkörper.

Anschließend entfernte sich die männliche Person in das oben genannte Parkhaus. Im Rahmen einer durchgeführten Fahndung konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ansbach unter der Telefonnummer 0981 - 9094 121.

Vorschaubild: © ninocare/pixabay.com (Symbolfoto)