Nach dem Schlag gegen einen Ring von Rauschgifthändlern in Mittelfranken im vergangenen November hat die Polizei weitere Tatverdächtige dingfest machen können. Insgesamt säßen inzwischen 36 Personen aus Bayern und dem östlichen Baden-Württemberg in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag (18. Februar 2022) in Ansbach mit. Im November 2021 hatten die Ermittlungsbehörden zunächst zwölf Menschen festgenommen, die zugegeben hatten, mit Hunderten Kilogramm Drogen gehandelt zu haben.

Insgesamt werde inzwischen gegen mehr als 100 Personen ermittelt. Kiloweise Rauschgift sei sichergestellt worden, dazu Tausende von Euro Bargeld. Die Polizei hatte unter anderem mit verdeckten Ermittlern gearbeitet, sich selbst in die Handelskette eingeklinkt und zum Schein Drogen bestellt. Je mehr Beteiligte ermittelt worden seien, desto mehr Hinweise und Erkenntnisse auf weitere Tatverdächtige würden erlangt. Der Drogenring sei nicht straff organisiert, es gebe aber Verbindungen, etwa bei Lieferanten und Abnehmern. Ein baldiges Ende der Ermittlungen sei nicht zu erwarten.