Bei der Kontrolle eines 53-jährigen Sattelzugfahrers am Mittwochmorgen (9. Februar 2022), gegen 8 Uhr, am Autohof bei Brodswinden haben die Beamten der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Ansbach einen Sattelauflieger mit äußerst mangelhaften Bremsen aus dem Verkehr gezogen. Dies berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Ansbach in einer Pressemitteilung.

Die Bremsbeläge der drei Achsen des Sattelaufliegers waren bereits insoweit abgenutzt, dass regelrecht Metall auf Metall gerieben hatte. Durch die verschlissenen Bremsbeläge tendierte die Bremswirkung am Auflieger "gen Null".

Ansbach: Sattelauflieger in haarsträubenden Zustand

Das Gespann war zudem mit rund 24 Tonnen Fahrzeugteilen beladen, die von Polen nach Baden-Württemberg transportiert werden sollten. Unter Berücksichtigung des Gewichts der Ladung haarsträubend, heißt es von der Polizei.

Aufgrund des schlechten Zustands der Bremens führte der Weg des Sattelzuges auf direktem Weg in eine Fachwerkstatt zur Reparatur. Gegen den 53-jährigen Fahrer des Fahrzeuges wurde zudem ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ihm drohen eine Geldbuße in Höhe eines mittleren dreistelligen Geldbetrages sowie einen Punkt in Flensburg.

Vorschaubild: © Caleb Ruiter/Unsplash.com