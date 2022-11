Ansbach vor 1 Stunde

Fahrerflucht

Rollerfahrer (16) flüchtet mit Höchstgeschwindigkeit vor Polizeikontrolle - Fälschungsdelikt fliegt auf

In Ansbach kam es am Mittwoch zu einem skurrilen Fluchtversuch. Ein 16-Jähriger versuchte, der Polizei auf seinem Roller zu entkommen. Am Ende kam ein Fälschungsdelikt heraus.