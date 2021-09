Vier Männer skandierten am Montag (13.09.2021) kurz nach 20:00 Uhr in der Norma in der Bahnhofstraße in Ansbach rechte Parolen - als ein junges Paar (28 und 25) sie daraufhin ansprach entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit, der dann eskalierte.



Als der 28-Jährige und die 25-Jährige nach dem Streit den Supermarkt verließen und in ihr Auto stiegen, folgten die vier Männer dem Paar und versuchten zunächst die 25-Jährige über die Fahrerseite körperlich zu attackieren.

Opfer muss Schläge und Tritte einstecken

Der 25-Jährigen gelang es aber die Fahrzeugtüre zu schließen, sodass die vier auf die Beifahrerseite gingen und dort ihren 28-jährigen Begleiter schlugen. Als die 25-Jährige daraufhin versuchte den 28-jährigen zu schützen, erhielt sie einen Faustschlag gegen die Schulter. Der 28-Jährige wurde mit Fäusten und Tritten traktiert. Beide Opfer erlitten durch die Schläge Schmerzen, äußerlich waren zunächst keine Verletzungen erkennbar.



Im Nachgang konnte ein amtsbekannter 35-Jähriger festgenommen werden, ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,0 Promille. Die anderen drei Tatverdächtigen konnten fliehen, wobei ein Tatverdacht gegen einen namentlich ebenfalls amtsbekannten 39-Jährigen und gegen einen 48-Jährigen besteht.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Ansbach unter Telefon 0981/9094-121 zu melden.

Vorschaubild: © Bits and Splits/Adobe Stock (Symbolbild)