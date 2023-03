Ansbach vor 51 Minuten

Kontrolle

Polizei stoppt 19-jährigen Tuner: Unzulässige Umbauten am Fahrzeug entdeckt

Am Sonntag (5. März 2023) stoppte die Polizei in Ansbach einen 19-jährigen Autofahrer. Der junge Mann hatte an seinem Auto gleich mehrere nicht genehmigte Veränderungen vorgenommen.