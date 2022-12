Der Polizei Ansbach wurden am Montag (19. Dezember 2022) gleich zwei tätliche Angriff auf Jugendliche in der Stadt gemeldet. Im ersten Fall wurde ein 16-Jähriger auf der Promenade in Ansbach attackiert. Dabei erlitt der Jugendliche mehrere Verletzungen.

Angegriffen wurde er durch einen anderen 16-Jährigen, der ihn nach bisherigem Ermittlungsstand völlig grundlos attackierte. Bei der Attacke saß der 16-Jährige gerade auf einer Bank der Promenade, als der andere in zuerst ohrfeigte und dann mit dem Fuß ins Gesicht trat, meldet die Polizei.

16-Jähriger erleidet durch Angriff blutende Wunden - Motivation des Täters unklar

Durch die Attacken wurden dem 16-Jährigen seine Nase gebrochen und mehrere blutende Wunden zugefügt. Außerdem, gibt die Polizei an, erlitt er eine Einblutung an seinem rechten Auge, die nach einer weiteren ärztlichen Untersuchung verlangte. Warum es zu dem Vorfall kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Die Motivation des Täters ist immer noch Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

Im zweiten Fall griffen, ebenfalls am Montag (19. Dezember 2022), gegen 13.10 Uhr zwei noch unbekannte Männer einen 15 Jahr alten Jugendlichen in der Platenstraße in Ansbach an.

Jugendlichen ins Gesicht geschlagen und gegen das Bein getreten - Zeugen gesucht

Laut Polizei, kannte das junge Opfer die beiden Männer nicht, die den 15-Jährigen zunächst ansprachen und danach plötzlich und ohne sichtlichen Grund angriffen. Sie attackierten ihn im Gesicht, traten gegen sein Bein und konnten im Anschluss unerkannt vom Tatort entkommen.

Jetzt bittet die Polizei Ansbach Zeugen des Vorfalls darum, sich mit sachdienlichen Hinweisen an sie unter der folgenden Telefonnummer: 0981/9094-121 zu wenden.

Vorschaubild: © benny1887/Adobe Stock (Symbolbild)