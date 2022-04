Senior mit blutender Kopfwunde am Bahnhof gefunden: Am Mittwoch, dem 20.04.2022, fanden Polizisten einen Mann vor dem Bahnhof Ansbach mit einer blutenden Kopfwunde am Boden liegend.

Der 70-jährige Mann gab gegenüber den Beamten an, dass er zuvor von einem anderen Mann verletzt wurde, wie die Polizei Ansbach mitteilt.

Ansbach: Senior mit blutender Kopfwunde gefunden

Mit einem 40-Jährigen hatte er zunächst eine verbale Streitigkeit. Ein 40-Jähriger drückte sein Fahrrad gewaltvoll gegen den Rollator des Rentners, sodass dieser an den Schienbeinen Schürfwunden erlitt.

Anschließend bespritzte der 40-Jährige den 70-Jährigen mit Bier aus einer mitgeführten Flasche. Als der 70-Jährige den 40-Jährigen daraufhin verfolgen wollte, stürzte er und zog sich eine Platzwunde am Kopf und Knie zu.

Der Mann musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Den amtsbekannten 40-Jährigen konnten die Beamten einige Zeit später ausfindig machen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

