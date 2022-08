Ansbach vor 1 Stunde

Ermittlungen

Plötzlicher Kopfstoß: Alkoholisierter Mann (47) attackiert Polizeibeamte

Am Montag kam es in Ansbach zu einem Ladendiebstahl. Der Täter wurde jedoch ertappt. Bei den polizeilichen Ermittlungen griff der 47-Jährige die Polizeibeamten an. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.