Klinikum Ansbach setzt Therapiehund Mailo auf Probe ein

setzt auf Probe ein "Gesichter der Menschen hellen auf" : So reagieren die Palliativpatienten

: So reagieren die Schnüffelkissen und Hygienemaßnahmen gehören zum Besuch

"Wer Mailo nur kurz bei der Arbeit erlebt, braucht keine Studien darüber zu lesen, was ein Hundebesuch am Patientenbett bewirken kann. Die Gesichter der Menschen hellen auf, wenn er in den Raum trottet", schreibt das Klinikum Ansbach in einer Pressemitteilung. Dann erzählten sie von ihren eigenen Haustieren, die sie gerade nicht um sich haben könnten und streichelten Mailo dabei.

Therapiehund sorgt für Glücksmomente im Klinikum Ansbach - Wirkung wissenschaftlich nachgewiesen

"Die Anwesenheit des schwarzen Labradors verändert die Atmosphäre augenblicklich. Tatsächlich haben Untersuchungen ergeben, dass Patienten weniger Stresshormone ausschütten, wenn ein Therapiehund im Raum ist. Dadurch entspannt sich die Muskulatur und der Blutdruck sinkt." Mailo nähere sich neuen Patienten bewusst zurückhaltend. Er springe zunächst auf einen Stuhl, den Tatjana Kreiselmeyer-Braun neben das Bett stelle. Die Palliativ-Pflegekraft habe innerhalb eines Jahres eine Ausbildung mit ihrem Labrador absolviert und bilde nun das Therapie-Begleithund-Team auf der Palliativstation aus.

"Wenn es die Situation erlaubt, legt Mailo sich anschließend ohne Scheu zum Patienten. Oft dauert es nur wenige Minuten, bis er die Augen schließt und ein Nickerchen macht. Hellwach wird er allerdings, wenn Kreiselmeyer-Braun das quadratische Schnüffelkissen auspackt", heißt es weiter. Darin könnten Patienten kleine Leckereien verstecken, die Mailo erschnüffeln muss. Das Klinikum betont, dass der achtjährige Labrador umfassend untersucht und geimpft worden sei, bevor er zum ersten Mal in die Klinik kam.

"Jeder Ort im Patientenzimmer, auf dem sich Mailo niederlässt, wird zuvor mit einem sauberen Laken abgedeckt. Das ist Teil des Hygienekonzepts, welches eigens vom Klinikum Ansbach für ihn entwickelt wurde." Ein Aufnäher des Deutschen Ausbildungsvereins für Therapie- und Behindertenbegleithunde auf seinem Halstuch sei seine Art des Mitarbeiterausweises. Derzeit befinde sich Mailo im Klinikum Ansbach noch in der Probezeit. "Aber alle würden sich freuen, wenn er zukünftig regelhaft auf der Palliativstation auftauchen wird. Zu schön und relevant sind die Momente, die er Patienten und Mitarbeitern beschert."