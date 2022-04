Am Montag (4. April 2022) kam es in der Berufsschule Ansbach zu einem heftigen Streit. Ein 18-Jähriger und ein 20-Jähriger gerieten zunächst in eine verbale Auseinandersetzung, wie die Polizei berichtet. Dabei beleidigte der 18-Jährige den Älteren.

Anschließend nahm der Jugendliche vor den Augen der gesamten Klasse eine Wasserwaage und schlug sie dem 20-Jährigen auf den Kopf. Dieser wurde leicht verletzt. Aufgrund der Beschaffenheit der Waage muss der 18-Jährige mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

