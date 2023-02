Ansbach vor 1 Stunde

Trickdiebstahl

Mit besonders fiesem "Zettel-Trick" an der Haustür - Betrüger bestehlen Rentnerin

Auf besonders fiese Art und Weise haben Trickbetrüger in Ansbach eine ältere Dame an ihrer eigenen Haustür bestohlen: Sie wendeten den "Zettel-Trick" an - und nutzen die Hilfsbereitschaft der 83-Jährigen aus.