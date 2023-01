Ein Mann in Leutershausen wollte es sich einfach machen bei der Entsorgung seines alten Weihnachtsbaumes. Dabei hätte er aber besser schauen sollen, denn jetzt hat er eine Anzeige wegen Körperverletzung am Hals.

Am Dienstag, 10. Januar, 19.15 Uhr, warf ein 49-Jähriger seinen Weihnachtsbaum aus dem Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Der Baum traf einen 28-Jährigen, der zufällig am Haus vorbeilief, am Kopf. Dadurch erlitt der Mann eine blutende Kopfplatzwunde.

Der 28-Jährige wurde ins Klinikum Ansbach zur Behandlung eingeliefert. Gegen den 49-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

