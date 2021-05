Ansbacher Polizei schlichtet Ehestreit: Am Mittwochabend (19.05.2021) um etwa 22.30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Ansbach zu einem besonderen Einsatz gerufen. Eine 31-Jahre alte Frau zoffte sich in den Abendstunden mit ihrem 32-jährigen Ehemann.

Der Ehepartner hatte den zweiten Hochzeitstag des jungen Paares vergessen. Wie die Polizeiinspektion Ansbach mitteilte, war die 31-Jährige deutlich alkoholisiert.

Ungewöhnlicher Einsatz in Ansbach: Polizei versöhnt Ehepaar

Sie hatte wohl aus Enttäuschung über ihren Ehemann die gemeinsame Wohnung verlassen und anschließend die Polizei gerufen. Die Beamten einer Streife konnten das Ehepaar wieder versöhnen.

Noch im Beisein der Polizisten nahmen sich die Beiden wieder in die Arme. Die Beamten hoffen nun, dass dem Ehemann sein Hochzeitstag "nach dieser Auffrischung in Erinnerung bleibt, am besten für immer".