Ansbach vor 2 Stunden

Festnahme

Überfall auf Tankstelle: Mann fordert Bargeld und flieht - 18-Jähriger festgenommen

In Ansbach kam es am Sonntag zu einem Überfall: Ein Mann ging in den Innenraum einer Tankstelle und forderte Geld. Als ein Passant die Tankstelle betrat, flüchtete der Mann. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.