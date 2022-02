Am Sonntagabend (20. Februar 2022) hat ein 56-jähriger Mann in der Ansbacher Karlstraße und am Karlsplatz mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Gegen 22.15 Uhr beschädigte der Mann Scheibenwischer und Antennen an Autos, oder riss diese ganz ab. Dabei beobachtete ihn ein Zeuge, wie die Polizeiinspektion Ansbach mitteilt.

Mehrere Fahrzeuge in Ansbach beschädigt - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Bei der Fahndung nahm die Polizei einen 56-Jährigen vorläufig fest. Bei ihm fanden die Beamten eine zuvor entwendete Fahrzeugantenne.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen beschädigte der Tatverdächtige zwei geparkte Autos in den Karlstraße und am Karlsplatz: Bei einem Wagen riss er die Fahrzeugantenne ab, bei dem anderen Fahrzeug beschädigte er den hinteren Scheibenwischer. Bei zwei am Karlsplatz geparkten Autos richtete er ebenfalls Schaden an den Scheibenwischern an oder riss diese ganz ab. Der Gesamtschaden beläuft sich aktuell auf etwa 1500 bis 2000 Euro.

Die Polizei Ansbach bittet alle weiteren Geschädigten, sich bei der Telefonnummer 0981/9094-121 zu melden.

Vorschaubild: © manfredrichter / Pixabay