Am Donnerstagabend (23. Juli 2020) hat ein 31-jähriger Mann im Klinikum Ansbach randaliert. Er war vor Ort, da er medizinisch versorgt werden sollte.

Dabei beschädigte er plötzlich einen Rauchabzug und einen Wasserspender. Zudem ging er auf alarmierte Polizisten los. Als er festgenommen wurde, schlug und trat er um sich. Dabei verletzte er eine Krankenschwester. Sie hatte versucht, ihn zu beruhigen.

Klinikum Ansbach: Randalierer verletzt Krankenschwester

Der 31-Jährige wurde schließlich aufgrund seines psychischen Zustandes in das Bezirksklinikum Ansbach gebracht.

