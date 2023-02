Als ein 27-Jähriger mit seinem Auto über die Schlosskreuzung in die Nürnberger Straße in Ansbach fuhr, geriet er mit seinem Wagen auf den rechten Bordstein, fuhr zwei Metallpfosten um und landete im Anschluss im Treppeneingang eines Zeitungsgebäudes.

Zwar flüchtete der Fahrer zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, er wurde jedoch etwa zwei Stunden später im Rahmen einer Fahndung alkoholisiert von Beamten aufgegriffen: Ein Test ergab einen Wert von über 2 Promille. Ebenfalls gab der 27-Jährige zu, vor Kurzem Marihuana konsumiert zu haben. Wie die Polizeiinspektion Ansbach mitteilte, konnte der Mann den Beamten keinen Führerschein vorzeigen.

Ansbach: Mann (27) begeht Fahrerflucht und lässt Beifahrer mit blutender Wunde zurück

Vor Ort blieb der 43-jährige Beifahrer des Mannes verletzt zurück. Dieser erlitt durch den Unfall, der sich Donnerstagnacht (16. Februar 2023) gegen 2.20 Uhr zutrug, eine blutende Wunde an der Hand.



Später musste sich der 27-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. An dem Auto des Mannes entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro, während sich der Schaden am Zeitungsgebäude auf etwa 2000 Euro beläuft.

