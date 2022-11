Wolfartswinden vor 21 Minuten

Belästigung

Mann bedroht 26-jährige Gassigeherin - nach einer Polizeikontrolle wird er in eine Klinik eingewiesen

Am Montag wurde eine 26-jährige Frau von einem 56-jährigen Mann, als sie mit ihren Hunden Gassi gehen wollte, belästigt und bedroht. Bei einer anschließenden Polizeikontrolle verhielt er sich aggressiv und impulsiv. In der Folge wurde er in eine Fachklinik eingewiesen.