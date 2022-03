Am Montag, 28. Februar, 08:50 Uhr, fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Wagen auf der Eyber Straße in Ansbach in Richtung Sachsen bei Ansbach auf dem linken Fahrstreifen. Auf Höhe der Matthias-Oechsler-Straße wollte der 43-Jährige nach rechts abbiegen, zu diesem Zeitpunkt befand sich eine Militärkolonne der US-Armee mit insgesamt fünf Fahrzeugen auf dem rechten Fahrstreifen neben ihm.

Als der 43-Jährige versuchte, in die Kolonne einzuscheren, kam es zum Zusammenstoß mit dem zweiten Fahrzeug der Militärkolonne. Bei dem Verkehrsunfall wurde keiner der beiden Fahrer verletzt.

Am Pkw des 43-jährigen Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Am US-Militärfahrzeug entstand kein Sachschaden.

Vorschaubild: © Pexels / Pixabay