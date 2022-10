Am Freitagmittag (14. Oktober 2022) gegen 12.30 Uhr wurde ein zehnjähriger Junge in Ansbach in der Crailsheimstraße auf Höhe der Schule von drei anderen Kindern beziehungsweise Jugendlichen verprügelt. Das teilt die Polizeiinspektion Ansbach am Sonntag (16. Oktober 2022) mit.

Zwei der drei hielten den Zehnjährigen fest, während der Dritte ihn mit der Faust ins Gesicht schlug. Wie das Opfer der Polizei berichtete, ging ein aufmerksamer Passant dazwischen. Die drei Täter flüchteten allerdings. Nun bitte die Polizei um Zeugenhinweise, da der Zehnjährige die Drei nicht kannte. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0981/9094-114 zu melden.