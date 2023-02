Janine Kärger aus Ansbach ist in ihrer Gewichtsklasse Bayerische Vizemeisterin im Taekwondo geworden. Neben ihrer Ausbildung am Landratsamt Ansbach investiert die 21-Jährige viel Zeit, Kraft und Leidenschaft in den Kampfsport. Ihr geht es dabei nicht bloß ums Gewinnen, sondern auch um die persönliche Weiterentwicklung. "Man lernt viel, selbst wenn man verliert", äußerte sich Kärger in einem Gespräch mit Landrat Jürgen Ludwig. Dieser bezeichnete die Leidenschaft und Zielstrebigkeit der jungen Frau als beeindruckend.

Zum ersten Mal in Kontakt mit dem Kampfsport kam sie vor etwa zwölf Jahren bei einer Ferienpass-Aktion. Ging es damals darum, sich als Mädchen vor Gefahren zu schützen und sich selbst verteidigen zu können, betreibt die 21-Jährige heute Taekwondo auf einem ambitionierteren Niveau. Deshalb standen für die 21-Jährige 2022 regelmäßig Turniere auf dem Plan: neben der bayerischen Meisterschaft in München reiste Kärger zusammen mit Vater Uwe nach Vorarlberg (Österreich), Thüringen und ins nordrhein-westfälische Wuppertal. Weil sie bereits in der Fortgeschrittenen-Klasse kämpft, ist sie es gewohnt, erfahrenere Gegnerinnen vor sich zu haben. Ihr Ziel ist es dabei: "Bei jedem Kampf etwas lernen", so Kärger.

Taekwondo: 21-Jährige aus Ansbach schätzt Vielseitigkeit und verfolgt weitere Ziele

Der Wettkampf im Vollkontakt ist dabei nur eine Disziplin im Taekwondo. Eine weitere ist das Formenlaufen. Dabei wird Wert auf formvollendete Technik gelegt. Auch die Vielseitigkeit schätzt Janine Kärger an dem Kampfsport, entsprechend der Zusammensetzung des Namens. So steht "Tae" für den Fuß, "Kwon" für die Faust und "Do" für den Weg, also den körperlichen und geistigen Reifeprozess. Für Kärger bedeutet das auch, Kämpfe nie persönlich zu nehmen. Das Verbeugen am Beginn und am Ende sei ihr als Respektsbekundung wichtig, berichtet sie. "Es ist trotz des Kampfes ein freundlicher und auch sehr familiärer Sport."

Mit der Vizemeisterschaft ist für die 21-Jährige allerdings lange noch nicht Schluss, wie sie verriet. Für sie lauten die nächsten Ziele: ihre Ausbildung am Landratsamt Ansbach erfolgreich zu beenden und dann, 2024, an der Deutschen Meisterschaft teilzunehmen.