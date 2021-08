In der Nacht von Freitag (06. August 2021) auf Samstag ist es am Bismarckturm in Ansbach bei einer über Instagram organisierte Party zu einem Streit gekommen. An der Feier nahmen mehrere Personen teil.

Im Verlaufe der Veranstaltung gerieten vier Männer im Alter zwischen 20 und 21 Jahren mit zwei bislang unbekannten Tätern aneinander, welche die vier Geschädigten schlugen und traten. Ein Grund für die körperliche Auseinandersetzung ist laut Angaben der Polizeiinspektion Ansbach nicht bekannt.

Instagram-Party im Ansbacher Bismarckturm: Täter greifen "ohne ersichtlichen Grund" an

Laut Aussagen der Geschädigten wurden sie "ohne ersichtlichen Grund angegriffen", heißt es in der Pressemitteilung. Die vier Personen entfernten sich nach der Auseinandersetzung von der Feier.

Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Ansbach unter der Telefonnummer 0981/9094-121 entgegen.