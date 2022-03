Im Landkreis Ansbach ist es am Montagnachmittag (7. März 2022) gleich zu zwei Betriebsunfällen gekommen, bei denen Mitarbeiter schwer verletzt wurden.

In einem Ortsteil von Schnelldorf hat sich gegen 16.30 Uhr der erste Betriebsunfall ereignet: Ein 69-Jähriger geriet dabei mit seiner Hand in eine Kreissäge und fügte sich schwere Verletzungen an der Hand zu. Auch einer seiner Finger wurde abgetrennt.

38-Jähriger in Wald von Baum getroffen

Kurze Zeit später ereignete sich in einem Waldstück in der Nähe von Herrieden ein weiterer schwerer Arbeitsunfall: Gegen 17 Uhr fällte ein 38-Jähriger einen Baum, der durch einen weiteren Baum abgelenkt wurde und ihn dadurch am Kopf traf, wie die Polizeiinspektion Feuchtwangen mitteilt. Dabei erlitt der Mann schwerste Kopfverletzungen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Mehr Blaulicht-Meldungen aus dem Raum Ansbach: Autofahrerin übersieht Mutter mit Kind - und fährt sechsjähriges Mädchen an

Vorschaubild: © Nueng/Adobe Stock (Sybolfoto)