In Ansbach hat ein am Samstagabend (19. Februar 2022) geparktes Fahrzeug Schaden an einem davor geparktes Auto verursacht.

Am Samstag parkte eine 35-Jährige ihren Wagen an einem leichten Abhang in der Hauptstraße in Obereichenbach, wie die Polizeiinspektion Ansbach mitteilt.

Fahrzeug beim Parken nicht richtig gesichert

Als die Frau am darauffolgenden Tag zu ihrem Wagen zurückkehrte, war dieser auf ein davor geparktes Auto gerollt.

Scheinbar war die Handbremse ihres Wagens nicht richtig angezogen oder kein Gang eingelegt. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden an beiden Autos auf jeweils etwa 500 Euro.

Vorschaubild: © 652234 / Pixabay