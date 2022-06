Ansbach vor 17 Minuten

Aggressive Frau

Ansbach: Frau greift Rettungskräfte an - dann greift sie die Polizei an

Am Sonntag (12.06.2022) musste eine betrunkene 37-jährige in Ansbach wegen ihres aggressiven Verhaltens von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Bei der Verhaftung trat die Frau einen Polizeibeamten.