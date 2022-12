Am Montag (19. Dezember 2022) kam es gegen 9.30 Uhr in einem Supermarkt in der Meinhardswindener Straße in Ansbach zu einer Auslösung des Feueralarms - im akustischen und optischen Sinn.

Die Polizeiinspektion Ansbach berichtet, dass eine Sprinkleranlage im Eingangsbereich des Supermarktes durch den Alarm aktiviert wurde und ihn unter Wasser setzte. Vermutlich sorgte die Kälte am Tag für einen technischen Defekt, der den Vorfall auslöste.

Fehlalarm in Supermarkt - Feuerwehr mit sieben Einsatzkräften vor Ort

Beim Fehlalarm waren insgesamt sieben Einsatzkräfte der Feuerwehr Ansbach vor Ort im Einsatz. Allerdings konnte der Betrieb im Supermarkt, nach der Zurückstellung des Alarms und dem Abstellen des Wassers, schnell wieder aufgenommen werden. Die Sprinkleranlage verursachte im Eingangsbereich einen Wasserschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Ebenfalls in Ansbach passiert: Auf sie wurde eingeschlagen und eingetreten: Polizei meldet zwei schwere Angriffe auf Jugendliche an einem Tag