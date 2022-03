Auf der A6 bei Ansbach haben Unbekannte im großen Stil Diesel aus den Tanks von Sattelzügen gestohlen. Die Polizei berichtet von gleich zwei Fällen an unterschiedlichen Raststätten. Der erste Diebstahl ereignete sich in der Nacht zum Montag (28. März 2022) zwischen 1 Uhr und 9 Uhr auf dem Parkplatz "Silberbach-Süd" an der Autobahn.

Unbekannte knackten den Tank einer Sattelzugmaschine und zapften rund 400 Liter Kraftstoff ab. Der 35 Jahre alte Fahrer schlief währenddessen in der Fahrerkabine. In der Nacht zum Dienstag spielte sich auf dem Parkplatz "Geisberg-Süd" an der A6 nahe Lichtenau ein ähnlicher Fall ab.

Hunderte Liter Diesel abgezapft: Diebe entlang der A6 im Kreis Ansbach unterwegs

Ein 30-Jähriger hatte ebenfalls in der Nacht im Führerhaus seiner Sattelzugmaschine geschlafen. Gegen 5 Uhr morgens bemerkte er, dass rund 500 Liter Diesel aus den beiden Kraftstofftanks gestohlen wurden. Sein Fahrzeug hatte er am Vorabend gegen 23 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Vom Diebstahl habe er nichts mitbekommen.

Die Verkehrspolizei Ansbach hofft in beiden Fällen auf Hinweise von Zeugen. Wem in einer der beiden Nächte verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf einem Parkplätze oder an einer Anschlussstelle entlang der A6 aufgefallen sind, soll sich unter der Rufnummer 0981 9094-430 melden.

