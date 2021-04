In Ansbach ist am Mittwoch (28. April 2021) zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr eine 13-Jährige von drei weiteren Mädchen angegriffen worden. Die 13-Jährige hielt sich mit einer Freundin am oberen Freideck des Parkhauses in der Feuerbachstraße auf.

Laut Informationen der Polizeiinspektion Ansbach gehörten die drei Angreiferinnen zu einer Gruppe von 10 bis 15 Jugendlichen. Die drei Mädchen schlugen der 13-Jährigen ins Gesicht. In einer anschließenden Auseinandersetzung stach eine der Angreiferinnen mit einem Messer mehrmals nach der 13-Jährigen.

Drei Mädchen greifen 13-Jährige an: Stichwunde durch Messer erlitten

Ein Stich traf die Jugendliche links unterhalb der Rippe. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um die Angreiferinnen zu ermitteln.

Die drei Mädchen werden wie folgt beschrieben:

Täterin 1:

circa 1 Meter 60 Zentimeter groß

ungefähr ebenfalls 13 Jahre alt

rot gefärbte, schulterlange Haare

schlank

evtl. rumänische Wurzeln

Täterin 2:

circa 1 Meter 50 Zentimeter bis 1 Meter 60 Zentimeter groß

etwa 16 bis 17 Jahre alt

braun-schwarze, schulterlange Haare

schlank

evtl. türkische Wurzeln

Täterin 3:

Etwas größer als die beiden anderen

stämmige Figur

Zeugen aber auch die bei der Auseinandersetzung anwesenden anderen Jugendlichen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Ansbach unter der Telefonnummer 0981/9094-121 zu melden.