Ansbach vor 13 Minuten

Hundebiss

Unvermittelter Angriff: Dogge wirft Frau (54) um und beißt ihren Hund

In Ansbach griff am Montag eine Dogge eine 54-jährige Frau und ihren Mischlingshund an. Sowohl der Hund, als auch die Halterin verletzten sich. Die Frau erstattete Anzeige.