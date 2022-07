Im Hofgarten in Ansbach ist es am Sonntag zu einem skurrilen Vorfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, standen mehrere Personen aufgrund einer Veranstaltung in Gruppen zur Mittagszeit zusammen.

Plötzlich näherte sich eine 54-jährige Frau und hustete mehrere Personen aus direkter Nähe an. Laut Mitteilung der Polizei muss aufgrund "einer entsprechenden Äußerung der 54-Jährigen" davon "ausgegangen werden, dass sie die Geschädigten vorsätzlich mit Corona infizieren wollte."

Die Frau wurde festgenommen. Ein Corona-Schnelltest verlief positiv. Deshalb wird nun gegen die 54-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Frau verhielt sich psychisch auffällig und wurde daher ins Bezirkskrankenhaus gebracht. Betroffene Personen werden gebeten, sich unter Telefon 0981/9094-121 bei der Polizeiinspektion Ansbach zu melden.

Vorschaubild: © SIphotography