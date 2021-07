Brutale Attacke auf Jugendliche in Ansbach: Am Samstag (04.07.2021), gegen 02:30 Uhr, trafen sich laut Polizeipräsidium Mittelfranken mehrere Jugendliche im Parkhaus am Bahnhof Ansbach und hörten Musik.

Gegen 03.30 Uhr fuhr plötzlich ein Fahrzeug ins Parkhaus, in dem Polizeiangaben zufolge fünf Personen saßen. Das Auto hielt in der Nähe der Jugendlichen an. Drei Männer stiegen aus dem Fahrzeug und holten verschiedene Schlagwerkzeuge aus dem Kofferraum.

Dann sollen die Männer im Zuge einer Auseinandersetzung brutal auf die Jugendlichen losgegangen sein. Dabei wurden mehrere Personen leicht verletzt. Eine Person erlitt eine blutende Platzwunde über dem linken Auge. Im Anschluss stiegen die Männer wieder in ihr Auto und fuhren einfach davon. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist laut Polizei noch nicht geklärt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Ansbach unter Tel. 0981/9094-121 zu melden.

Vorschaubild: © germany_photography/Pixabay